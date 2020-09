Argentina.- Bildu preguntará al Gobierno en el Congreso si comparte el apoyo de los cuatro expresidentes a Martín Villa

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de EH Bildu preguntará al Gobierno en la próxima sesión de control en el Congreso, la primera tras el paréntesis estival, si comparte el apoyo expresado por los cuatro expresidentes del Ejecutivo al ex ministro Rodolfo Martín Villa, que han sido aportados a la causa por crímenes franquistas entre 1976 y 1978 que investiga la juez argentina María Servini.

En concreto, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta interpelará el miércoles por esta cuestión a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la sesión de control del Congreso.

La pregunta registrada cuestiona al Gobierno para conocer si comparte el apoyo a Martín Villa expresado por los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en sendas cartas.

Los testimonios y manifestaciones, a título individual, han sido realizadas además de por los cuatro expresidentes, por las siguientes figuras políticas y sindicales: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ex Diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular; Miquel Roca Junyent, ex diputado de Convergencia i Unió (ambos padres de la Constitución); Enrique Krauss, ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.; y por Jaime Gama, ex ministro de Administración Interna (Interior) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal.

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La coordinadora Ceaqua también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar loos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.