Argentina acusa a Brasil de "escalar" la disputa tras los insultos de Milei a Lula

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS

El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha acusado este miércoles a las autoridades de Brasil de "escalar" la disputa entre los dos países, después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya vuelto a tachar de "ladrón" y "corrupto" a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, desatando una crisis diplomática.

"Esto es una decisión de Brasil de escalar temas que para nosotros no tienen la escala y que tienen que permanecer en el ámbito ideológico y en el ámbito político de una contienda electoral donde estamos claramente enfrentados en los deseos de los resultados", ha señalado en rueda de prensa.

Quirno ha eludido disculparse con el mandatario brasileño por lo que cree "es una cuestión más de fondo que de formas". "La cuestión de fondo es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que eso también suceda en Brasil. Es un deseo expresado por el presidente (Milei) - ", ha reiterado.

"En toda confrontación hacen falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones. Del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil", ha sostenido el titular de Exteriores argentino.

Quirno, que ha afeado a Lula que haya "proferido insultos" contra Milei, ha criticado que desde Brasilia se denuncien intentos de injerencia extranjera: "Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó a (la expresidenta y excandidata) Cristina Kirchner antes de las elecciones del año pasado y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema".

Estas declaraciones llegan después de que el Ejecutivo brasileño haya informado al embajador de Argentina en el país, Guillermo Daniel Raimondi, de que puede regresar a Buenos Aires, tras ser convocado por el Ministerio de Exteriores brasileño, en protesta por los comentarios de Milei hacia Lula.

La medida no constituye una expulsión del embajador, sino un paso previo a ello. Esto es, Raimondi no será considerado persona non grata en Brasil y no tiene fecha límite para abandonar el país, aunque tampoco se le consultará sobre la relación bilateral a partir de ahora, recogen medios brasileños como el diario 'Folha'.