Casi 11.000 personas inundan el Palacio de Vistalegre en el acto central de la convención de Vox Europa Viva 24

El fundador de Vox Ortega Lara pide reconocer lo que la formación ha hecho mal, sin especificar, y corregirlo para que no se repita



MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 10.800 personas, según datos proporcionados por Vox, han llenado este domingo el Palacio de Vistalegre para celebrar el acto central de la convención política Europa Viva 24, en el que el plato fuerte han sido las intervenciones del presidente de Argentina, Javier Milei, y de Santiago Abascal.

Junto a ellos, han intervenido otras figuras relevantes de su espacio político, entre las que destacan Marinne Le Pen, Víctor Orban, Giorgia Meloni --con quien Abascal mantiene una relación de amistad--, Mateusz Morawiecki o André Ventura, e integrantes de la candidatura de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo.

Todas las intervenciones han pivotado alrededor de los asuntos que componen el corpus ideológico de este espacio político: la "lucha por la libertad", la oposición al socialismo y al comunismo, a la Agenda 2030, a la ideología de género, a la inmigración "islámica" y la defensa de la soberanía e identidad nacionales. Además, los intervinientes han abogado por que la Unión Europea (UE) adopte un nuevo rumbo.

El encargado de abrir el acto ha sido el fundador de Vox José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA. Ha centrado su intervención en defender que Vox "es más necesario que nunca" y ha reclamado continuar trabajando de forma "discreta" y con un "compromiso fuerte" para continuar mejorando el ideario de la formación liderada por Abascal.

Del mismo modo, ha pedido "reconocer" las cosas que se han hecho "mal", aunque no ha especificado cuáles, y ha abogado por "corregirlas para que no vuelvan a suceder". "Hemos de ser humildes para lo bueno y para lo malo", ha señalado.

En representación de Vox también ha hablado el cabeza de lista a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, que ha esgrimido algunos de los temas que Vox quiere poner encima de la mesa de cara a la campaña, como la agricultura, la vivienda, la defensa de la soberanía nacional y la identidad o la oposición a la "casta oligárquica" de Bruselas.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha alertado al auditorio de que se encuentran "ante un gran batalla común" y ha mencionado la migración masiva, la "propaganda de género" o la "destrucción de las familias tradicionales". Ha llamado a practicar los "valores conservadores, cristianos y patrióticos" y a "ocupar Bruselas" para garantizar la supervivencia de la civilización occidental.

"Vosotros sois el único futuro posible de Europa", ha dicho, por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también ha subrayado las críticas a las "élites" de Bruselas, los "burócratas" y la izquierda. Asimismo, ha afirmado que Vox tiene un gran futuro y está llamado a cambiar el panorama político español y europeo. "Nuestro continente nos necesita", ha zanjado.

NO SOMOS LA DERECHA RADICAL

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha hecho un listado de las "atrocidades" cometidas por Hamás el 7 de octubre y ha arremetido, entre otras cosas, contra el sistema educativo palestino por "adoctrinar" en contra de los judíos. Asimismo, ha trazado una diferenciación entre Sánchez y Abascal a cuenta del apoyo a Israel, que el presidente no ha mostrado y el líder de Vox sí, según ha denunciado.

A su juicio, Sánchez quiere "gratificar" a los palestinos "por su masacre" con el reconocimiento del Estado palestino y ha agradecido a Abascal por "su buen corazón" al alinearse con Israel.

Por su parte, el excandidato a las elecciones de Chile de 2021 José Antonio Kast ha rememorado los orígenes de Vox, centrándose en el aumento de personas que se han adherido a las ideas del partido. También ha tenido palabras contra el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, al que ha tildado de "travesti político".

De su lado, el presidente del partido portugués Chega, André Ventura, ha rechazado el calificativo "derecha radical" para referirse al espacio político que representa. "No somos la derecha más radical de Europa, somos los únicos que nos hemos unido para defender la libertad de Europa y defender la libertad del mundo entero", ha señalado.

El vicepresidente de la Heritage Foundation, Roger Severino, y los organizadores de la Conservative Political Action Conference (CPAC), Matt y Mercedes Schlapp han hecho múltiples referencias a la "lucha por la libertad" y se han posicionado a favor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que concurre de nuevo a las elecciones del país norteamericano como favorito.

CONTRA VENEZUELA Y PUIGDEMONT

"Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana", "Puigdemont a prisión", "Zurdos de mierda" o "Ladrones", han cantado los afiliados y simpatizantes de Vox en los momentos previos al comienzo del acto y durante el mismo. Además, han abucheado y silbado cada vez que alguno de los participantes mencionaba el nombre de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero o el 'kirchnerismo'.

Abascal ha salido a saludar brevemente por una de las gradas del Palacio de Vistalegre, que tiene capacidad para 10.000 personas, antes del comienzo del acto y ya se le pudo ver por el Europa Viva 24 el sábado, cuando acudió para visitar los stands.

Vox ha informado de que 3.700 personas se acercaron a Vistalegre el viernes, en el arranque de la convención, mientras que 14.400 lo hicieron el sábado, en una jornada en la que se celebraron paneles y mesas de debate organizados por la Fundación Disenso, el 'think tank' de Vox que se encarga de tejer y mantener las relaciones y alianzas internacionales del partido.

La formación de Santiago Abascal ha concebido el Europa Viva 24 como evento político para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de los comicios del 9 de junio. Su programa estará basado en la defensa de la soberanía de las naciones europeas, los derechos de los trabajadores del sector primario y la protección de las fronteras, entre otros aspectos.