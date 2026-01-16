Chile anuncia el envío de aviones a Argentina para luchar contra los incendios en la Patagonia

Archivo - Imagen de archivo del humo de los incendios en la Patagonia argentina. - Europa Press/Contacto/NASA Earth - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han anunciado este viernes el envío de aviones a Argentina para contribuir a la lucha contra los incendios forestales que están teniendo lugar en la región de la Patagonia, en el sur del país latinoamericano.

"Atendiendo a la solicitud realizada por la República de Argentina, el Gobierno de Chile --a través de los ministerios de Interior, Exteriores y Agricultura-- informa del envío de dos aeronaves ligeras que ayudarán combatir los incendios forestales activos en la Patagonia argentina, específicamente en el Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut", ha indicado el Ministerio de Exteriores chileno en un comunicado.

Se trata de un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino durante un periodo de diez días y un total de 70 horas de operación.

"Cabe destacar que el envío de estas aeronaves no implica una disminución de las capacidades que nuestro país tiene en marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026, que contempla más de 3.000 brigadistas, 28 aviones, 41 helicópteros, cuatro aviones de observación y cuatro de coordinación", ha explicado el Ministerio.

"Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia. La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación", ha manifestado el ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alan Espinoza, ha afirmado que la "colaboración con Argentina refleja una convicción profunda: frente a los incendios forestales no existen fronteras". "Como Ministerio, resaltamos este apoyo, que combina el envío de aeronaves con el trabajo técnico de análisis y evaluación de incendios", ha añadido. "En un escenario de emergencia climática, la cooperación internacional es una herramienta para enfrentar crisis que afectan a toda la región", ha afirmado.

El fin de semana, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció su ayuda al Gobierno argentino en las tareas de extinción de los incendios que llevan días asolando el territorio de la Patagonia.

"Hemos ofrecido colaboración al Gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos", afirmó el presidente.

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia argentina, en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, ha consumido 5.500 hectáreas hasta este sábado. El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia patagónica de Chubut, Héctor Iturrioz, avisó el pasado fin de semana que la situación ha "variado para mal" en las últimas horas y que las condiciones climáticas "siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando".