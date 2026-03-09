Archivo - Fires Rage in Patagonia - Europa Press/Contacto/NASA Earth - Archivo

ARGENTINA, 16 Jan (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Chile anunció este viernes que enviará aviones a Argentina para ayudar a combatir los incendios en la región de la Patagonia. La medida responde a una solicitud de asistencia por parte de la República de Argentina para enfrentar los fuegos que azotan principalmente el Parque Nacional Los Alerces y la Provincia de Chubut.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores chileno, los recursos enviados incluyen un avión monomotor AT-802, conocido por su alta maniobrabilidad, y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3. Estas aeronaves operarán en territorio argentino durante un periodo de diez días, sumando un total de 70 horas de vuelo en labores de extinción.

Desde el Ministerio recalcaron que este apoyo no afectará las capacidades nacionales de Chile en materia de lucha contra incendios, dado que el país cuenta con un amplio Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026. Este plan incluye más de 3.000 brigadistas y un nutrido grupo de vehículos aéreos destinados a la prevención y combate de estos siniestros.

El ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, expresó la importancia de la solidaridad y cooperación entre países para enfrentar catástrofes. "Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar de forma oportuna y adecuada a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia", dijo. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alan Espinoza, destacó la colaboración transcender las fronteras en casos de incendios forestales y la relevancia de la cooperación internacional ante la emergencia climática.

El presidente chileno, Gabriel Boric, se había comprometido a asistir a Argentina en estas tareas durante el fin de semana, resaltando la importancia del trabajo conjunto en momentos de adversidad.

La situación en la Patagonia argentina, específicamente en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, es crítica, con un total de 5.500 hectáreas consumidas por el fuego hasta el momento. El ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut, Héctor Iturrioz, alertó sobre el deterioro de las condiciones y el empeoramiento de la situación en las últimas horas.