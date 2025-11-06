Cristina Fernández enfrenta nuevamente cargos en el tribunal

Archivo - La expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados - Stringer / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

ARGENTINA, 6 Nov (EUROPA PRESS)

Cristina Fernández, la expresidenta argentina, enfrenta desde este jueves un juicio por corrupción vinculado al caso conocido como 'Cuadernos de las Coimas', que implicó a más de 80 personas y se perfila como uno de los escándalos más relevantes en la historia del país. Entre los acusados, se destacan cerca de veinte exfuncionarios del Gobierno de Argentina y más de 60 empresarios. Estas personas están señaladas de integrar una red delictiva que entre 2003 y 2015 se dedicó a exigir sobornos a empresarios a cambio de adjudicarles contratos estatales.

La figura central de este proceso es Fernández, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario después de que se la consideró culpable de favorecer a un socio y presunto testaferro con obras públicas millonarias durante su mandato.

Fernández continúa rechazando las acusaciones en su contra y sostiene que es víctima de una campaña de persecución política y judicial. A pesar de sus declaraciones, el sistema de Justicia sostiene que el caso revela una de las operaciones de corrupción más grandes de las últimas dos décadas.

La fiscal general, Fabiana León, destacó la magnitud de esta red de corrupción, comparándola con pocas otras a nivel global, según reportó 'Clarín'. Señaló específicamente la participación de altas autoridades del desaparecido Ministerio de Planificación Federal en la formación de esta asociación ilícita.

Esta semana, los tribunales rechazaron el pedido de Fernández de recuperar la pensión por viudedad de Néstor Kirchner, suspendida a fines de 2024 debido a su condena por corrupción, motivo por el cual cumple arresto domiciliario actualmente.