Diego Santilli, cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue nombrado ministro de Interior por Milei

ARGENTINA, 3 Nov (EUROPA PRESS)

El domingo, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la designación del diputado electo Diego Santilli como nuevo ministro de Interior, luego de su victoria al frente de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones legislativas parciales. "Tenemos ministro del Interior: Bienvenido 'Colo' Santilli", expresó Milei en un mensaje en la red social X, destacando que Santilli se encargará de liderar los diálogos con gobernadores y legisladores para alcanzar los acuerdos necesarios en el Congreso para las futuras reformas.

Varios políticos libertarios, entre ellos los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, y el recién confirmado jefe de gabinete, Manuel Adorni, felicitaron a Santilli por su nombramiento. Todos ellos compartieron mensajes de felicitación a través de la misma plataforma.

Por su parte, Santilli agradeció a Milei por la confianza depositada en él y expresó su convicción de que Argentina necesita implementar reformas estructurales para crecer, generar empleo y atraer inversiones. "Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad", enfatizó Santilli, refiriéndose a los resultados de las elecciones legislativas que modificaron significativamente la composición de las Cámaras Alta y Baja en un momento considerado "único".

Con su incorporación al gabinete, Santilli no ocupará su escaño en la Cámara de Diputados y reemplazará a Lisandro Catalán, quien renunció a su cargo recientemente en el marco de una reestructuración del gabinete que también incluyó la salida de Guillermo Francos como jefe de gabinete y a Gerardo Werthein como ministro de Exteriores.