Diputados argentinos acusarán al fiscal del caso $LIBRA por presunto "entorpecimiento" en la investigación

Argentina.-Diputados argentinos denunciarán al fiscal del caso $LIBRA por supuesto "entorpecimiento" de la investigación - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi

ARGENTINA, 17 Mar (EUROPA PRESS)

Los ex miembros de la comisión del Congreso de Argentina que investigó el escandaloso caso de corrupción vinculado a la criptomoneda $LIBRA hasta noviembre de 2025, anunciaron este lunes que presentarán una denuncia contra el fiscal a cargo de la causa, Eduardo Taiano, acusándolo de obstaculizar la investigación. Maximiliano Ferraro, expresidente de dicha comisión y diputado de la Coalición Cívica ARI, compartió en conferencia de prensa que el fiscal sería denunciado ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal para solicitar su apartamiento por "entorpecimiento de la investigación".

Ferraro aseguró que el presidente Javier Milei jugó un rol clave en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor experimentó un ascenso meteórico antes de desplomarse y causar pérdidas millonarias. Subrayó la importancia de que Milei responda ante la Justicia y el Congreso por su "responsabilidad política" y participación "premeditada" en el caso. Señaló también evidencia de una colaboración directa entre operadores marginales de criptomonedas y el entorno cercano al presidente, utilizando su posición y poder para promover $LIBRA a cambio de enormes sumas de dinero.

El diputado adelantó pedidos de informes escritos al Ejecutivo para que Milei, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios involucrados expliquen sus comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli, supuesto intermediario en el escándalo.

Además, Ferraro anunció planes para impulsar la interpelación de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, y Karina Milei, y la creación de una comisión adhoc para seguir de cerca la evolución de la causa judicial. También destacó el impulso al repudio de los ataques de Milei contra la prensa, especialmente contra la periodista Natalia Volosin, enfatizando la importancia de proteger la libertad de prensa.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó de "imprudente" las acusaciones contra Milei sin que este haya sido imputado, destacando la gravedad de acusar a un presidente en ejercicio. Recordó que la investigación reveló un contrato de pago de 5 millones de dólares para Milei por promocionar la criptomoneda, evidencia hallada en el teléfono de Novelli. Este caso continúa generando controversia y debates sobre la integridad política y el cripto-espacio en Argentina.