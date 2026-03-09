ARGENTINA.- Diputados argentinos aprueban reforma laboral de Milei a pesar de la huelga general en contra

La Cámara de Diputados argentina aprueba la reforma laboral de Milei pese a la huelga general en contra - Europa Press/Contacto/Matias Baglietto

ARGENTINA, 20 Feb (EUROPA PRESS)

El Congreso de Argentina aprobó el jueves una polémica reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, a pesar de la masiva huelga general organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la medida. La iniciativa, conocida como "Ley de Modernización Laboral", recibió luz verde en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra, gracias al apoyo de Propuesta Republicana (Pro), Unión Cívica Radical (UCR), y otros bloques aliados.

La aprobación desató celebraciones entre los miembros del oficialismo en el recinto, contando con la presencia de figuras destacadas del gobierno como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Interior, Diego Santilli.

El texto de la ley, que propone cambios significativos en el marco laboral del país, incluye medidas como la reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la posibilidad de fraccionar las vacaciones, y la creación de un banco de horas en lugar del pago de horas extra. Además, contempla la extensión de la jornada laboral diaria hasta 12 horas, siempre y cuando se garantice un descanso de 12 horas entre jornadas, y la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

A pesar de eliminar uno de los artículos más controversiales, que sugería reducir los salarios durante las bajas médicas, la oposición criticó duramente la reforma. Partidos como Unión por la Patria la tildaron de "reforma anti laboral" y acusaron de traidores a los diputados de Catamarca, Tucumán y Salta por su apoyo a la iniciativa.

La Presidencia celebró la aprobación de la ley, destacando que facilitará la creación de empleo registrado, reducirá la informalidad y adaptará las normas laborales a las necesidades del siglo XXI, logrando así una mayor dinamismo en las relaciones laborales y el fin de la "industria del juicio".

La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, ha sido catalogada como inconstitucional por sus detractores, quienes anticipan que será objeto de judicialización. Mientras tanto, el gobierno se prepara para promover la iniciativa como un logro clave en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1 de marzo.