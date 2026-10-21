Estudiantes protestan en el campus de Vicálvaro de la Rey Juan Carlos por la presencia de Milei en la Universidad

Varias personas durante una protesta universitaria contra la participación de Milei en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Plataforma URJC por la Pública ha convocado esta protesta universitari - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de estudiantes se han concentrado en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en protesta contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, coincidiendo con el acto de apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en los alrededores del salón de actos de la biblioteca del campus. Además, numerosos furgones policiales y un cordón de seguridad han impedido el acceso de los manifestantes al recinto.

De esta forma, la protesta se ha desarrollado en primer lugar en un parque público próximo al campus, donde los estudiantes han permanecido separados del recinto por el dispositivo policial, sin posibilidad de acceder directamente al lugar en el que estaba prevista la intervención del mandatario argentino.

La plataforma URJC por la Pública, integrada por estudiantes y personal administrativo, docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, ha reprochado a su centro que le "abra las puertas" al presidente de Argentina.

"Es especialmente preocupante que sea una universidad pública la que acoja a un mandatario cuyo gobierno mantiene un conflicto abierto con el sistema universitario público de su país", ha defendido la miembro de la plataforma Saray Pazos García, ante los medios de comunicación, que también ha pedido al centro universitario que haga "público" los costes que asume por la visita.

Por su parte, el portavoz de la Organización Estudiantil Socialista (OES), Alejandro Sánchez, ha denunciado que "la colaboración" de la Universidad con este acto, "que reprime a los estudiantes abriendo las puertas a estos personajes reaccionarios".

Además, ha cargado contra Milei y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque ambos "representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella y el avance de la privatización".

"FUERA FASCISTAS DE LA UNIVERSIDAD"

Al grito de "viva la lucha de la clase obrera" y "fuera fascistas de la universidad", los manifestantes han reivindicado su protesta y han afirmado que los líderes políticos a los que califican de "fascistas" no tienen cabida en la universidad pública.

Sin embargo, no todos los asistentes son estudiantes. También se han acercado algunos vecinos, como una mujer mayor que pasaba por la acera y, al ver la llegada del argentino, ha gritado: "Ya ha llegado el cabrón".

MANIFESTANTES HAN ACCEDIDO AL AULARIO

Tras la protesta en las calles, un grupo de manifestantes ha conseguido acceder a uno de los aularios del recinto universitario mientras el presidente argentino participaba en la conferencia. Con carteles en los que se pueden leer mensajes como "Milei, das asco", los concentrados han esperado la salida del mandatario al grito de "aquí están los antifascistas".

Uno de los agentes de Policía que custodiaba el cordón policial ha asegurado que, pese a las protestas, el acto se ha desarrollado con normalidad y ha concluido sin incidentes. Además, ha cifrado la asistencia a la concentración entre 150 y 200 manifestantes.