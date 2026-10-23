Feijóo defiende que Ayuso reciba a Milei y dice que hace "una política económica bastante más sensata que Kirchner"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 6 de julio de 2025, en Madrid (España). Con el lema ‘Toma parti - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reciba al presidente de Argentina, Javier Milei, quien, según ha dicho, está aplicando "una política económica bastante más sensata" que la de la "familia" Fernández de Kirchner y el "peronismo" porque ha "rebajado la pobreza de millones de argentinos".

"La señora Ayuso es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el señor Milei quiere visitarla. ¿Y qué pasa? ¿Le va a decir que no al señor Milei, que es el presidente democrático de la República Argentina?", ha enfatizado Feijóo en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

Eso sí, ha dicho que eso "no significa que la señora Ayuso sea responsable de lo que diga el señor Milei", aludiendo así a las declaraciones del presidente argentino, que llegó a llamar "dictador" y "ladrón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pasado miércoles, coincidiendo con su séptima visita a España, la presidenta madrileña y el mandatario argentino mantuvieron una reunión de casi dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II, donde la dirigente autonómica le trasladó que Madrid "es y siempre será su casa".

"LOS KIRCHNER SON UNOS CORRUPTOS"

En cuanto a la medalla internacional que la Comunidad de Madrid entregó a Milei en reconocimiento a los vínculos históricos de Argentina con la región, Feijóo ha señalado que eso ocurrió "con anterioridad" y no en este viaje.

"Yo no voy a entrar en las medallas que se han dado a personas y a jefes de Estado, primeros ministros de dictaduras en mi país, porque eso daría lugar a varios programas. Y se las han dado gobiernos democráticos", ha resaltado.

En este punto, el presidente del PP ha subrayado que Milei "está haciendo una política económica en Argentina bastante más sensata de la que ha hecho la familia Kirchner y el peronismo". "Los Kirchner son unos corruptos. Todos amigos del señor Sánchez", ha asegurado, para añadir que cuando Sánchez "iba a Argentina se reunía" con ellos.

MILEI "HA REBAJADO LA POBREZA DE MILLONES DE ARGENTINOS"

Es más, ha dicho desconocer si Cristina Fernández de Kirchner "está en la cárcel o pendiente de entrar", pero "tiene varias sentencias por corrupción". "Y el señor Milei, objetivamente, estadística en mano, lo que ha hecho es rebajar la pobreza de millones de argentinos".

Dicho esto, Feijóo ha reconocido que no se siente cómodo con la forma en que Milei se dirige al presidente del Gobierno de España. "Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei", ha dicho, si bien ha indicado que ese lenguaje "parece" que es "menos llamativo" en la política argentina que en la española.

Al ser preguntado si él también mantuvo una videollamada con Milei como la del presidente de Vox, Santiago Abascal, Feijóo ha dicho que no la tuvieron. "El señor Milei tiene otras referencias en el ámbito de la política nacional", ha apostillado.

"QUIÉN DIO LA ORDEN DE ELIMINAR A LA JUEZA DE BADAJOZ"

Por otra parte, el líder del PP ha señalado que hay dos preguntas que le hizo a Pedro Sánchez y que no ha contestado. La primera, quién "dio la orden de eliminar a la jueza de Badajoz", Beatriz Biedma, porque "tiene que haber un responsable".

Feijóo ha señalado que la segunda pregunta es si es "verdad que las primarias" del PSOE "se financiaron con dinero procedente de la prostitución". "Estas dos preguntas nadie me las ha contestado", ha aseverado.

El líder del PP ha dicho que quería añadir una tercera pregunta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. "¿Por qué el Partido Socialista no ha denunciado a la señora Leire Díez?", ha interpelado, para criticar que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se escude en que hay que esperar a ver cómo evoluciona la causa.

VÍDEOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cuanto a si comparte los vídeos con Inteligencia Artificial (IA) que está difundiendo el PP en redes imitando la voz de la esposa de Pedro Sánchez o del exministro José Luis Ábalos, Feijóo ha replicado que el PSOE ha lanzado vídeos "suplantando" su identidad. "Si usted coge los vídeos que me han hecho a mi con inteligencia artificial...", ha exclamado, para añadir que incluso alguno de ellos le hace "gracia".

El presidente del PP ha señalado que esa cinta --que ha generado polémica porque el PSOE amenaza con emprender acciones legales-- dice "claramente" al "inicio" que es "inteligencia artificial". Aunque ha dicho que conoció este vídeo después, ha subrayado que él se hace responsable de "todos los vídeos" que saque su formación.