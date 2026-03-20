El Gobierno de Argentina comienza la desclasificación de documentos secretos de la última dictadura

Archivo - La Casa Rosada (Buenos Aires, Argentina) en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina ha iniciado este jueves la desclasificación de archivos correspondientes al periodo comprendido entre 1973 y 1983, en vísperas del 50º aniversario del último golpe de Estado que dio paso a la última dictadura cívico militar argentina (1976 a 1983).

Concretamente, en esta primera instancia han sido publicados 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas, así como una guía sobre el referido proceso de desclasificación, según ha precisado el Gobierno argentino en un comunicado en el que ha recordado que esta iniciativa se enmarca en una política orientada a "fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad".

En esta entrega se han incluido resoluciones, informes, circulares, memorandos y directivas, organizándose el material en tres carpetas principales: orgánicas, misiones y funciones de la SIDE; normativa interna, y comisión asesora de antecedentes.

Según ha defendido la secretaría, esta desclasificación, que abarca el periodo comprendido entre el tercer y último gobierno de Juan Domingo Perón y la última dictadura argentina, constituye un acto "ético, político y social" que "refuerza el compromiso con la transparencia institucional frente a la ciudadanía", en un contexto donde "abunda la desinformación", ya que, ha defendido la SIDE, "la publicación de archivos históricos fortalece la credibilidad institucional, ayuda a desmitificar teorías conspirativas y demuestra compromiso con la verdad".

Esta decisión, adoptada por la Administración de Javier Milei, fue anunciada el pasado 24 de marzo de 2025 por el entonces portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aunque responde, en realidad, a un decreto firmado en 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández, en el cual se contempla la publicación de todos los archivos de la referida época.