ARGENTINA.- Gobierno de Milei acusa al "kirchnerismo" de "instalar un relato sobre la dictadura" tras 50 años del golpe

Archivo - El Gobierno de Milei acusa al "kirchnerismo" de "instalar un relato sobre la dictadura" a 50 años del golpe - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

ARGENTINA, 24 Mar (EUROPA PRESS)

En el marco del 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez Perón, el Gobierno argentino liderado por Javier Milei acusó al kirchnerismo de crear un relato sesgado sobre la dictadura. El Ejecutivo nacional criticó al movimiento político de centroizquierda por utilizar fondos públicos con el fin de "imponer un relato" que busca "construir nuevas mayorías de poder", y señaló el olvido y silencio sobre "miles de víctimas" de acciones estatales y guerrilleras.

A través de un video difundido en las redes sociales oficiales, el Gobierno presentó testimonios de individuos descritos como "las víctimas que quisieron esconder", entre ellos el de Miriam Fernández, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, y el de Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado en 1974 por el grupo guerrillero ERP, según informa el diario 'Clarín'.

Este año, por tercera vez, las autoridades enfatizaron en la necesidad de una "memoria completa", denunciando al kirchnerismo por distorsionar los hechos históricos a su favor. Estas declaraciones no solamente buscan reivindicar a las víctimas menos reconocidas de la época, sino que también desafían la narrativa establecida por años en torno a la dictadura y el papel de diferentes actores políticos y sociales durante ese turbulento periodo en la historia argentina.