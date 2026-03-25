Publicado 25/03/2026 10:03

Argentina.- El Gobierno proclama el 24 de marzo como día Nacional de la Memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina

Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera de
Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera de - Sebastián Hipperdinger - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha proclamado este miércoles el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la República Argentina el 24 de marzo para reconocer a las víctimas españolas de la dictadura militar argentina entre los años 1976 y 1983.

El Ejecutivo también ha condenado las desapariciones y asesinatos que tuvieron lugar durante el régimen dictatorial encabezado Jorge Rafael Videla, al tiempo que han reafirmado su compromiso con "la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el texto, La Moncloa explica que con esta jornada tratan de expresar "su recuerdo y homenaje a las personas de nacionalidad española que fueron víctimas de la dictadura argentina, y el reconocimiento a sus familiares".

Concretamente, han rendido homenaje a las 307 víctimas, muchas de ellas emigrantes o descendientes de exiliados y emigrantes, concluyendo el boletín un listado con todos sus nombres.

Así, el Gobierno ha reivindicado la "garantía de no repetición" y la asunción de "los episodios traumáticos del pasado, preservar el conocimiento histórico y garantizar el acceso a los archivos y a la documentación que permita esclarecer las violaciones cometidas" por parte de las democracias consolidadas.

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