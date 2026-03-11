ARGENTINA.- Hallan restos de doce desaparecidos en ex centro clandestino de la Dictadura en Córdoba

Archivo - Argentina.- Identificados doce desaparecidos durante la dictadura argentina en un antiguo centro clandestino en Córdoba - Europa Press/Contacto/Roberto Tuero - Archivo

ARGENTINA, 11 Mar (EUROPA PRESS)

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró la identificación de los restos óseos de doce personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura argentina. Estos restos fueron hallados en la Guarnición Militar La Calera, en la Provincia de Córdoba, sitio donde operó el Centro Clandestino de Detención 'La Perla'. Este importante avance fue comunicado por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, liderado por Miguel Hugo Vaca Narvaja.

El anuncio realizado por el propio equipo de antropología forense destaca la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba en las excavaciones arqueológicas efectuadas en 2025. En estas intervenciones, en una zona conocida como Loma del Torito, se extrajeron restos óseos humanos "aislados y mezclados".

Las autoridades judiciales pertinentes están en proceso de notificar a las familias de los resultados obtenidos por el EAAF, y se espera que mayor información sobre las identidades confirmadas sea liberada una vez que estas notificaciones concluyan y se cuente con el consentimiento de las familias afectadas.

Este proyecto de identificación no ha finalizado, ya que para 2026 se ha "planificado" continuar con las labores de prospección y excavación en el área hasta completar la tarea. El fenómeno de 'La Perla', que cerró sus puertas en 1978, mantiene un recuerdo sombrío en la historia argentina. Entre 2.200 y 2.500 personas detenidas y desaparecidas atravesaron por este Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la dictadura cívico militar argentina (1976-1983), cifras proporcionadas por la Administración rioplatense.