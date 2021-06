La Inspección de Justicia Argentina sostiene que el aumento del capital de Macri se mantuvo "clandestino"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina, Ricardo Nissen, ha sostenido que el aumento del capital del expresidente del país Mauricio Macri se mantuvo "absolutamente clandestino" y que el expresidente incurrió en "enormes violaciones a la ley", después de que haya sido denunciado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En concreto, la Oficina de Anticorrupción argentina denunció el jueves a Macri por enriquecimiento ilícito, a raíz de movimientos con transferencias millonarias de "dinero espurio" a un fideicomiso creado cuando asumió el cargo.

Según la denuncia, los movimientos se hicieron con operaciones de acciones de una firma que "le permitieron al fideicomiso hacerse con más de 54,2 millones de pesos argentinos (más de 477.300 euros) entre 2017 y 2020, suma que (...) al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri".

"Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos más de 5 millones de pesos (más de 44.000 euros) provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de más de cinco millones de acciones de la empresa (...) con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido y que éste genere futuros dividendos también aparentemente ilícitos", continúa la denuncia.

Así, el presidente habría obtenido esa suma de dinero "resultando el único socio" de la empresa, Agro G S.A. "que retiró dividendos en los últimos diez años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación".

"En el año 2013 hay un aumento de capital de la empresa Agro G. La firma emite acciones (...). Esta emisión nueva nunca fue registrada en los libros de la sociedad y tampoco el aumento de capital fu inscrito en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ. Es algo que se mantuvo absolutamente clandestino", ha indicado Nissen en declaraciones a Radio 10, recogidas por la agencia de noticias Télam.

El titular de la IGJ ha explicado que la sociedad no hacía las asambleas "de forma presencial, no se distribuían dividendos porque se capitalizaba todo (...). Algunas veces tenían pérdidas, otras veces ganancias pero estas no se repartían". También, ha afirmado que se ha constatado que cuando Agro G tuvo pérdidas "le pagaron una suma muy importante" a Macri, mientras "los accionistas resignaban dividendos".