El jefe de gabinete argentino niega haber cometido irregularidades ante la Cámara de Diputados

El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni - Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, ha negado este miércoles haber cometido irregularidades ante la Cámara de Diputados en el marco de las acusaciones e investigaciones en su contra por los polémicos viajes en avión, su incremento patrimonial y presuntos contratos estatales a cambio de favores.

"Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia", ha indicado ante los diputados en el marco de una sesión informativa sobre la gestión llevada a cabo por el Gobierno ante la atenta mirada del presidente Javier Milei.

Adorni ha afirmado que la Justicia ya determinó que no existía "delito ni irregularidad" en que su esposa, Bettina Angeletti, viajara en el avión presidencial en un vuelo con destino a Miami y Nueva York como parte de una visita a Estados Unidos por la cumbre Escudos de las Américas, aludiendo a que la causa fue archivada.

"Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y volvió con un vuelo comercial", ha expresado, para luego recordar que ya pidió disculpas por ello a los argentinos y se puso a disposición de las autoridades.

Adorni también se ha pronunciado sobre el polémico viaje a Uruguay con su esposa de carácter familiar en un avión privado y en el que se gastó miles de dólares, si bien ha defendido que "el Estado no ha registrado ningún coste" de sus viajes personales.

"He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo personal; no se trataron de viajes financiados por terceros ni de obsequios de ningún tipo", ha argüido.

Adorni también ha negado haber coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros a raíz de las acusaciones en su contra por un presunto esquema de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias vinculado al empresario y periodista Marcelo Grandio.

Grandio, a través de su productora, habría pagado vuelos privados a Punta del Este (Uruguay) para Manuel Adorni y su familia en febrero de 2024. Las autoridades pertinentes investigan si el periodista obtuvo, a cambio, contratos en la cadena Televisión Pública.

El jefe de gabinete argentino --anteriormente portavoz presidencial-- también está siendo investigado por inconsistencias en su patrimonio, especialmente por la compra de una vivienda en el barrio porteño de Caballito y una casa en el Indio Cuá Golf Club, ubicado en la localidad de Pavón.