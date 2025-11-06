La Justicia Argentina niega prestaciones a Cristina Fernández como ex presidenta y ex primera dama

ARGENTINA, 6 Nov (EUROPA PRESS)

La exmandataria argentina, Cristina Fernández, recibió un fallo desfavorable este miércoles, cuando la Justicia del país decidió rechazar su solicitud para recuperar la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner, suspendida a finales de 2024 debido a su condena por corrupción. Actualmente, Fernández cumple arresto domiciliario tras ser encontrada culpable de adjudicaciones irregulares de obras públicas a un asociado durante su presidencia, cargos que ella niega y atribuye a una persecución política.

La jueza Karina Alonso Candis, a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social, desestimó la demanda presentada por Fernández, quien buscaba la restitución de dicha pensión y también de su asignación como expresidenta. La decisión se basó en la incompatibilidad jurídica de otorgar privilegios a individuos que hayan cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas, en detrimento del Estado. Esta resolución fue respaldada y anunciada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido actualmente por Javier Milei, quien comunicó que se procederá a recobrar los montos recibidos indebidamente por la exmandataria a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El caso de Fernández ha generado gran controversia en la sociedad argentina, marcando otro episodio en la larga serie de confrontaciones entre el gobierno y figuras opositoras acusadas de corrupción. La exmandataria, figura central de la política argentina en las últimas décadas, continúa denunciando un trasfondo político en su condena y en las acciones legales en su contra.