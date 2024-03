Kicillof anuncia un incremento del salario de los funcionarios en la provincia de Buenos Aires

Milei llamó a la rebelión fiscal para no pagar los impuestos provinciales



MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha anunciado este lunes un incremento del salario para el personal de la Administración del 13,5 por ciento para compensar la alta inflación que afecta al poder adquisitivo de la población.

Kicillof ha comparecido en rueda de prensa y ha anunciado además una subida en las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias del 110 por ciento que beneficia a más de 100.000 familias y el incremento de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas en un 46,6 por ciento.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para proteger los ingresos de las y los bonaerenses ante la inflación que provocó el programa económico del Gobierno nacional", ha explicado Kicillof, según recoge la prensa argentina.

Este anuncio se suma los incrementos del 76% en las prestaciones de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad proincial y del 118,7% en las becas y programas de Niñez y Adolescencia. Además, se duplicaron las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) bonaerense ya alcanza a más de dos millones de familias.

El gobernador bonaerense ha destacado que con los impuestos que se pagan en la provincia se abonan los salarios de 100.000 policías, 25.000 profesionales de la salud, 300.000 maestros y 80.000 auxiliares.

"Después de ajustar a jubilados y trabajadores, el Gobierno Nacional quiere generar un problema con las prestaciones que brindan las provincias: no se trata sólo de achicar el Estado, sino de desintegrar sus capacidades", ha denunciado.

REBELIÓN FISCAL

Kicillof ha protagonizado un enfrentamiento con el presidente Javier Milei después de que éste respaldara el llamamiento a la rebelión fiscal de un diputado de su partido, La Libertad Avanza, tras el anuncio de una subida de impuestos en la provincia de Buenos Aires.

"No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo", ha afirmado en la rueda de prensa.

"Hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones", ha apuntado antes de señalar a Milei por "gobernar por impulsos" y "mentirle a la gente". "Son los liberales más locos del mundo (...). Están pidiendo reprimir, controlar, limitar y regular un precio que es el de los ingresos de trabajadores y jubilados", ha apuntado.

"Es un alivio no solo para sus beneficiarios directos sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal", ha argumentado. "Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante", ha añadido.

Kicillof ha invitado a Milei a que "salga del encierro, que recorra la provincia, que vea lo que sucede con este plan económico que está llevando adelante con un brutal ajuste que lo paga la gente".

Milei respaldó al diputado José Luis Espert, quien instó a la población a no pagar los impuestos provinciales. "Absolutamente, lo dicho por el profe Espert tiene razón", dijo Milei antes de criticar la subida de impuestos anunciada por ser "confiscatoria".

"Es una violación del derecho de propiedad, y lo que está haciendo Kicillof es expropiatorio. Es una locura, está poniendo al borde de la quiebra, por ejemplo, al sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires", añadió en declaraciones a Radio Mitre.