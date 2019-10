Argentina.- El 'kirchnerismo' vuelve a gobernar Buenos Aires tras cuatro años

Publicado 28/10/2019 6:04:02 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Axel Kicillof, el candidato de Frente de Todos para Buenos Aires, se ha convertido en el gobernador de la provincia más grande de Argentina tras lograr una amplia victoria sobre María Eugenia Vidal, haciendo que el 'kirchnerismo' vuelva a gobernar en la región tras cuatro años.

Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, el exministro de Economía ha obtenido un 52,15 por ciento de los votos, frente al 38,49 por ciento de la candidata de Cambiemos.

"Hoy, una vez más, habló el pueblo argentino y el pueblo de la provincia de Buenos Aires", ha señalado Kicillof durante su discurso tras los resultados de los comicios. "Ganó la política, la movilización popular, la solidaridad. Lo que ganó fue todo ese esfuerzo que se hizo a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires", ha añadido, según ha recogido el diario 'La Nación'.

Kicillof ha aprovechado para criticar la gestión del oficialismo y ha asegurado que tras cuatro años, la situación económica "es de tierra arrasada".

"Cualquier lectura de los números habla de que en cuatro años va a haber una caída de nueve puntos del nivel de actividad, producción y producto interior bruto. Es un retroceso del 10 por ciento en solo cuatro años", ha manifestado el exministro, quien ha pedido al Gobierno de Mauricio Macri, quien dejará el cargo el próximo 10 de diciembre, "cuide lo que descuidaron estos años".

Por su parte, Vidal ha reconocido su derrota y ha felicitado a Kicillof por su victoria en las elecciones. "Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses, con los que nos eligen y con los que no, y en los próximos días espero empezar una transición democrática como corresponde en mi conjunto".

"Voy a seguir al lado de ustedes, las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar. No matan lo que creemos, lo que pensamos", ha recalcado.

Vidal también ha agradecido a "todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga haciendo una alternativa en Argentina" y ha afirmado que "hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y vuelva para juntos dar las peleas que haga falta".