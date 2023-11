Lula afirma sobre Milei que no tienen que gustarle otros presidentes para sentarse a resolver problemas

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este martes que no le tienen que gustar los presidentes de otros países, o bien ser sus amigos, para dialogar con ellos y buscar solución a los problemas, en referencia velada al ultraderechista Javier Milei, vencedor de las pasadas elecciones en Argentina.

"No me tiene que gustar el presidente de Chile, de Argentina, de Venezuela. No tiene que ser mi amigo, tiene que se presidente de su país, yo presidente del mío. Nos tenemos que sentar a defender cada uno sus intereses. Sin dominio del uno sobre el otro, tenemos que llegar a un acuerdo, eso es la democracia", ha zanjado Lula.

"Estamos viviendo algunas confusiones en América del Sur. No es la misma de 2002, 2004, 2006. Vamos a tener problemas políticos y en vez de quejarnos, tenemos que ser inteligentes e intentar resolverlos", ha subrayado durante una ceremonia de graduación de nuevos diplomáticos, informa el portal G1.

Lula ha enfatizado en la importancia de mantener buenas relaciones con Argentina, "un país socio" con quien Brasil ha mantenido una "extraordinaria relación" y ha recordado como fue el primer destino oficial elegido por él en 2003 para demostrar que el objetivo era crear "una fuerte política" para la región.

Sin mencionar a Milei, Lula felicitó a los argentinos por el ejercicio democrático que realizaron el pasado domingo, deseando a su vez "buena suerte" al nuevo gobierno. "Brasil siempre estará dispuesto a trabajar con nuestros hermanos argentinos", escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Por su parte, en campaña electoral, el líder de la ultraderecha argentina no escatimó en insultos a los mandatarios de la izquierda latinoamericana, entre ellos al propio Lula, con quien no se reuniría, dijo, si salía presidente de Argentina por ser "comunista", además de haberle llamado "corrupto" y "ladrón".