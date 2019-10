Argentina.- Macri cierra campaña: "Quisieron ir a por nuestra libertad"

Publicado 25/10/2019 5:27:47 CET

CÓRDOBA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mauricio Macri ha cerrado este jueves su campaña electoral de cara a las presidenciales de este domingo celebrando un multitudinario acto en la ciudad de Córdoba.

"Acá no estamos dando la vuelta a una elección, estamos dando la vuelta a una historia de frustraciones y mentiras. Somos gente de trabajo, paz, diálogo y amor", ha lanzado el presidente, que gobierna desde diciembre de 2015.

Macri apostó por la ciudad de Córdoba, uno de sus principales bastiones electorales, y acertó, a juzgar por la asistencia. Al menos 100.000 personas estuvieron presentes en uno de los actos políticos más concurridos de los últimos años en el país austral.

"Tenemos que asumir que somos una enorme mayoría que durante muchos años estuvimos en silencio, con miedo. Y eso fue un error, porque dejamos un espacio vacío y lo ocuparon aquellos que se creen dueños del Estado y de lo público. Y quisieron ir a por todo. Por nuestra libertad, que es innegociable, quisieron ir por nuestra libertad", apuntó el presidente, refiriéndose a sus rivales en las urnas.

El candidato peronista, Alberto Fernández, lidera todas las encuestas de intención de voto, y en muchos de los sondeos supera el 50 por ciento de los posibles sufragios, lo que evitaría una segunda vuelta en noviembre. Aventajó al presidente en 16 puntos en las primarias de agosto.

Pero Macri, cuya popularidad ha sido muy golpeada por la crisis económica surgida a partir de abril de 2018, además de por fuertes subidas en los precios de la energía, confía en dar batalla y forzar un balotaje.

"Todo eso que hemos hecho son esas bases que necesitábamos. Esos cimientos sólidos sobre los cuales hoy tenemos la tranquilidad de un futuro distinto que hace cuatro años. Sobre esas bases va a venir una etapa de crecimiento, de generación de empleo, de mejora del salario y alivio para los argentinos", ha dicho Macri en el acto en Córdoba.

"No caigamos en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina, con el dedito levantado, diciendo que ellos son los que saben. ¿Qué saben qué, por favor? Tantos años gobernaron y nos dejaron el país destruido", ha añadido el presidente, en un acto en el que se ha entonado el himno nacional argentino.

Pero la canción nacional ha llegado a ser prácticamente eclipsada por el ya conocido "Mauricio da la vuelta", recitada como un cántico de un partido de fútbol, para un presidente que, antes de liderar el país, fue el máximo mandatario del Club Atlético Boca Juniors, uno de los dos equipos más populares del país, junto a River Plate.

VOTAR A MACRI "PARA QUE NO VUELVA EL KIRCHNERISMO"

"Yo no voy a votar a Macri porque haya sido un buen Gobierno en estos cuatro años, sino porque ha sido mucho menos corrupto que el anterior. No ha tenido casos de corrupción como los hubo con Néstor y Cristina Kirchner. Había mucho robo. ¡Cómo se robaban el dinero! Qué caraduras. Todo eso me molestó mucho. Nos robaron, y nos mintieron", ha señalado el constructor Luis Sánchez, presente en el mitin de apoyo a Macri.

El presidente prometió en su campaña electoral reducir los índices de falta de recursos, pero, según la última medición, el 35,4 por ciento de los argentinos se encuentra en situación de pobreza, seis puntos más que al inicio de su mandato.

El PIB del país caerá al menos tres puntos este año y la inflación se ha disparará por encima del 52%.

"Macri ha cometido muchísimos errores. Y no está exento de que los siga cometiendo. Pero nunca hubo mala intención. El peronismo es una mafia que viene desde hace 70 años. El cáncer de Argentina se llama perón. Desde que entró él hubo declinación económica, social y de educación", ha añadido el constructor.

Norma Heredia, una jubilada, que ha acudido al mitin blandiendo su bandera azul y blanca, también ha dicho que votará a Macri para que no vuelva el kirchnerismo.

"El primer Gobierno de Macri ha sido para poner los cimientos. Nos falta terminar. Le vamos a dar otra oportunidad, pero nunca queremos que vuelvan los otros, porque nos van a robar otra vez", ha comentado.

Macri es muy criticado por la población por haber hecho que subieran las tarifas del gas y la electricidad hasta un 1.500 por ciento, en algunos casos, tras la eliminación de ciertos subsidios.

"Estamos muy, muy ajustados. Haciendo un sacrificio, sobre todo los jubilados, que somos los que más sufrimos, por el precio de los medicamentos, y más yo, que soy de clase media baja. Pero lo vamos a bancar cuatro años más. La subida de tarifas fue necesaria, porque no estábamos pagando nada. Estaba todo subsidiado. Era todo un negociado. No han tenido respeto", ha añadido la jubilada, mientras a su espalda los asistentes al mitin gritaba "sí, se puede", otro de los eslóganes de la campaña de Macri.

Los críticos del presidente denuncian también el gran endeudamiento del país, y la firma de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por valor de 57.000 millones de dólares.

"No nos quedó otra que el pacto con el FMI. Somos un país muy endeudado. Nos hace falta la plata", ha señalado Patricio Serra, un joven abogado, seguidor de Macri.

"Estos cuatro años han sido difíciles, pero hay una buena base para que el país sea mejor con otro gobierno suyo. Queremos que Argentina sea un país serio. Voto al candidato que menos corrupción tiene, y que menos roba", ha añadido Serra.

Habrá segunda vuelta, el próximo 24 de noviembre, si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos.