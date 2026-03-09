Las Madres de Plaza de Mayo reclamaron la liberación de la dirigente indígena Milagro Sala en reciente protesta

Archivo - Las Madres de la Plaza de Mayo exigen la liberación de la líder indígena Milagro Sala en una nueva protesta - ROMINA SANTARELLI/ MINISTERIO DE CULTURA DE ARGENT

ARGENTINA, 16 Jan (EUROPA PRESS)

En el marco de una manifestación realizada en Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, destacada organización argentina de Derechos Humanos fundada en 1977 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, pidió con urgencia la liberación de Milagro Sala. Esta líder indígena, condenada en 2025 por el caso de malversación de fondos públicos conocido como 'Pibes Villeros', lleva ya diez años en prisión, hecho que sus defensores califican de "arbitrario". La protesta, liderada por Carmen Arias, presidenta de la asociación, no solamente se focalizó en Sala sino también en otros considerados "presos políticos" en el país.

Carmen Arias expresó su repudio frente a la situación de Sala, señalándola como una "vergüenza" y un "atropello" a sus derechos. Además, se destacó la complicada condición médica de Sala, por lo que su familia demanda su inmediata liberación. La líder indígena, figura principal de Túpac Amaru, un sindicato con 70,000 miembros distribuidos en 15 de las 23 Provincias argentinas, ha denunciado ser víctima de persecución debido a su crítica hacia políticas de gobiernos anteriores. Recordemos que Sala también enfrentó una condena en 2017 por instigar escraches contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aunque fue absuelta en otros casos graves.

Esta demanda por la libertad y el resguardo de los Derechos Humanos en Argentina suma el apoyo de familiares de personas desaparecidas, ampliando el llamado hacia una sociedad más justa y responsable. La lucha de Túpac Amaru, al igual que otras voces críticas en el país, resalta la urgente necesidad de dialogar y actuar en favor de la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos.