Manifestantes contra la minería atacan el vehículo del presidente argentino en Chubut

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes contrarios a la minería han atacado a pedradas el vehículo en el que se desplazaba el presidente argentino, Alberto Fernández, durante su visita a Lago Puelo, en la provincia de Chubut, una de las localidades afectadas por los recientes incendios forestales.

Fernández pudo subir al vehículo con mucha dificultad mientras los manifestantes gritaban consignas contra la explotación minera y contra el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni.

Los manifestantes arrojaron piedras y golpearon después los cristales del vehículo presidencial, que no estaba custodiado. Tras el incidente, la comitiva presidencial ha suspendido el recorrido previsto y se dirigió al helicóptero de la Policía Federal que culminó el traslado.

El mandatario ha comentado los hechos que los manifestantes "están más preocupados por el tema de la minería (que por los incendios), pero es un tema de la provincia, no mío, y lo deben resolver los chubutenses". "Conozco perfectamente bien las dos miradas que hay, pero no es un problema mío, lo deben rsolver los chubutenses", ha insistido.

El parlamento regional de Chubut está tramitando un proyecto para un proyecto minero, pero hasta ahora no ha podido aprobarse porque en los dos intentos registrados se produjeron agresiones y amenazas a los diputados de parte de grupos identificados con la consigna "No es no" que se opone al proyecto minero.