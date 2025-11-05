Manuel Adorni asume como nuevo jefe de gabinete de Argentina tras su periodo como exportavoz del Gobierno

Archivo - Argentina.- El exportavoz del Gobierno Manuel Adorni jura como nuevo jefe de gabinete de Argentina - Vocería Presidencial - Archivo

ARGENTINA, 5 Nov (EUROPA PRESS)

Manuel Adorni asumió el miércoles su nuevo rol como jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, quien le expresó su apoyo con un motivador "con todo, eh" durante la ceremonia en la Casa Rosada. Milei, compartiendo su entusiasmo, calificó el momento como un "tremendo lujo" en sus redes sociales junto con un video del evento, que tuvo lugar tras una reunión con cerca de un centenar de congresistas. En este encuentro, el presidente buscó respaldo para impulsar reformas fundamentales en ámbitos laboral, tributario y penal.

La toma de posesión contó con la presencia de destacados ministros, incluyendo a Luis Caputo de Economía, Pablo Quirno de Exteriores y Luis Petri de Defensa, así como otras figuras clave del entorno del presidente, quien ese mismo día partió hacia Estados Unidos para participar en diversos eventos.

Adorni, quien se destacó como una figura prominente en el Gobierno de Milei por sus conferencias de prensa, toma el relevo de Guillermo Francos. Francos había anunciado su dimisión como jefe de Gabinete poco después de la victoria de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, movida que se vio anticipada por meses de especulaciones acerca de su salida.

En vísperas de su toma de mando, Adorni expresó su gratitud hacia Francos por su "entrega" y "liderazgo" a lo largo de estos años, marcando así el inicio de una nueva etapa en el Gobierno argentino bajo la administración de Milei.