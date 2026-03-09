Milei aboga por "volver a las raíces de Occidente" para asegurar un "futuro mejor" bajo el liderazgo de EEUU

Archivo - Milei pide "volver a las raíces de Occidente" para tener un "futuro mejor" liderado por EEUU - Gabriel Lado/World Economic Foru / DPA - Archivo

ARGENTINA, 21 Jan (EUROPA PRESS)

Desde el corazón del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el presidente argentino Javier Milei lanzó un llamado a la acción para que Occidente regrese a sus fundamentos esenciales, destacando la libertad como el camino hacia un futuro auspicioso bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Durante su presentación, ante una audiencia compuesta por líderes globales, Milei marcó el año 2026 como el punto de inflexión en que el mundo comenzó a abandonar el olvido de las ideologías libertarias y a dejar atrás las corrientes del "wokismo".

El dirigente argentino rescató la gestión de Donald Trump al frente de la administración estadounidense, argumentando que Estaods Unidos simboliza el resurgir de las ideas libertarias. "Será el faro de luz que vuelva a encender todo Occidente", prometió.

"Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad", sentenció Milei, en un discurso impregnado de fervor ideológico.