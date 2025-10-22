Milei asegura que hará cambios en el Gobierno en función de los resultados de las elecciones legislativas

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este martes que hará cambios en su gabinete, pero que dependerán de los resultados que obtenga su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo.

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de la reforma de segunda generación", ha afirmado en una entrevista para la TV Pública de Argentina. "El día 26 a la noche con todos los números veré que tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", ha agregado.

En este sentido, ha pedido a los argentinos que acudan a votar, manteniendo que estas elecciones "son más importantes de lo que creemos" y apelando destacadamente al voto joven.

"Los 'enojaditos de (el expresidente Mauricio) Macri' permitieron que volviera el kirchnerismo", ha señalado en alusión a la elección de Alberto Fernández en 2019. "Y no volvieron ni moderados ni mejores", ha asegurado acerca de los peronistas, a los que ha comparado con "los Gremlins: les tiras agua y se convierten en monstruos, el agua es el poder".

Al hilo y ante las continuas tensiones entre su Gobierno y el Congreso, ha precisado que un buen resultado para su partido, La Libertad Avanza, sería "llegar a cien votos con los legisladores afines, para tener quórum". "Una dinámica parlamentaria que nos permita viabilizar las reformas", ha afirmado, dibujando como objetivo para los comicios del domingo el asegurarse un tercio de los escaños de cada cámara.

Milei ha subrayado que "las elecciones son muy importantes" en lo que ha calificado como "un momento bisagra que va a permitir viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados", pese a que ha defendido que su Gobierno ha cumplido con el 99 por ciento de las promesas electorales.

"Hicimos un montón, para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer, se está limpiando todo el exceso de emisión del gobierno anterior, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza", ha enumerado, alegando que, aunque "es un infierno tener un 30 por ciento de pobres", "hay que reconocer que hay 6 millones de personas a las que antes no le alcanzaba para comer y hoy sí".

Las elecciones del 26 de octubre decidirán el futuro de la Presidencia de Milei y sus políticas, marcadas por los recortes en gasto público y medidas de austeridad impopulares entre los votantes, lo que ha contribuido a aumentar los índices de desaprobación. Con todo, los resultados podrían alterar la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, que en repetidas ocasiones han forzado la aprobación de leyes contrarias a los estrictos objetivos presupuestarios del mandatario.