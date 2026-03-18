ARGENTINA.- Milei califica a Israel como "aliado estratégico" de Argentina y reitera su compromiso contra el antisemitismo

Milei define a Israel como "aliado estratégico" de Argentina y reafirma su compromiso contra el antisemitismo - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

ARGENTINA, 18 Mar (EUROPA PRESS)

En un acto conmemorativo por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, el presidente Javier Milei remarcó la posición de Israel como un "aliado estratégico" de Argentina, destacando la lucha por la supervivencia que enfrenta la nación ante el crecimiento del antisemitismo y los ataques hacia las comunidades judías a nivel global.

"Observamos con preocupación cómo Israel enfrenta una guerra en siete frentes por su supervivencia, mientras el antisemitismo y los ataques a las comunidades judías en el mundo no han hecho más que intensificarse", destacó Milei durante la rueda de prensa. El mandatario recordó el ataque a la Embajada de Israel ocurrido hace 34 años, un evento que describió como "un cobarde ataque producto del terrorismo iraní" que resultó en la muerte de 29 personas y dejó 242 heridos, marcando profundamente a la sociedad argentina y a la comunidad judía.

Milei aprovechó la ocasión para "reafirmar" el compromiso de su gobierno en la lucha contra el antisemitismo, justo antes de que Buenos Aires asuma la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Condenó el antisemitismo como "el extremo opuesto de los principios que defendemos", instando a la sociedad a permanecer vigilante contra el odio.

En el contexto de recientes tensiones en Oriente Medio, y tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, el presidente argentino expresó su apoyo a Washington y Tel Aviv en su objetivo de "poner fin al régimen iraní". Describió a Irán como una "tiranía" comprometida con sembrar el terror a nivel mundial y afirmó que la lucha contra el antisemitismo requiere de una "vigilancia eterna".

"El precio de la libertad es la eterna vigilancia, y en este contexto de lucha entre la luz y las tinieblas, las víctimas del odio antisemita nos lo reclaman más que nunca", concluyó Milei, subrayando la importancia de la unión y la memoria frente a la discriminación y el terrorismo.