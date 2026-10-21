Milei confía en recuperar las Malvinas por la vía diplomática: "No creemos en soluciones bélicas"

El presidente argentino, Javier Milei, durante el desayuno informativo de Nueva Economía Forum. - David Canales / Zuma Press / Europa Press

Evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de noviembre y defiende que "venga quien tenga que venir"

Alerta de la posible "desaparición de Occidente" y destaca la relación de Argentina con EEUU e Israel

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho este miércoles confiar en recuperar las Malvinas por la vía diplomática dado que "son argentinas por derecho, historia y geografía", al tiempo que ha hecho hincapié en que su Gobierno "no cree en soluciones bélicas".

"Las Malvinas son argentinas. De hecho, las había comprado España y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses", ha afirmado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum durante su visita a Madrid, donde aterrizó el martes.

Así, ha insistido tres veces en que la vía militar no está sobre la mesa y ha manifestado que considera que "los problemas geopolíticos y demográficos" que está experimentando Reino Unido representan "un riesgo para la región". "Nosotros confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo", ha sostenido. "Seguiremos negociando hasta que nos desvuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños", ha puntualizado.

Al ser preguntado sobre la posible visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid, ha dicho estar evaluando "si acudir o no" y ha manifestado que "vendrá quien tenga que venir". "¿Quién soy yo para determinar quien tiene que hacerlo? Yo soy liberal, no como Pedrito (en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez)", ha destacado.

Milei ha aprovechado la ocasión para reivindicar, además, los valores de Estados Unidos e Israel, así como un mayor aperturismo a nivel comercial: "Ya dijimos que Argentina debería tener un coeficiente de apertura que sea el triple del que tiene actualmente. Y claramente Estados Unidos es la primer potencia mundial".

"Bajo la brillante iniciativa del Gobierno de Donald Trump, digamos, con Marco Rubio (como secretario de Estado), está redefiniendo toda la geopolítica mundial. Y nosotros, desde que llegamos al Gobierno, siempre dijimos que íbamos a estar aliados a los valores de Occidente. Y quienes mejor representan los valores de Occidente en el mundo son Estados Unidos e Israel", ha indicado, antes de alertar de que "si no se revierte a tiempo la situación actual, veremos la desaparición de Occidente".

El presidente argentino ha defendido así su alianza con estos dos países y ha apostado por la "integración en las cadenas de valor". "Nos unen los mismos valores", ha añadido.

"Compartimos valores culturales y valores económicos; nos queremos unir en lo que tiene que ver en lo comercial y lo que tiene que ver con lo financiero", ha resaltado, antes de hacer hincapié en la importancia de mejorar las relaciones con China.

"Estados Unidos comercia con China. Entonces, ¿por qué no vamos a poder comercializar nosotros? Si el propio Estados Unidos comercializa con China. Y de hecho, es uno de nuestros socios comerciales más importantes. (...) Los periodistas en Argentina son muy precarios y la lógica no les suele funcionar, suelen trabajar con falacias", ha arremetido Milei, que durante su intervención ha criticado duramente a los trabajadores del sector, especialmente los del diario argentino 'Clarín', a los que ha llamado "mentirosos".

"Es un medio corrupto lleno de periodistas mentirosos, que se puso de acuerdo con políticos corruptos para voltear un Gobierno. No le alcanzó con eso sino que además hizo una ley de medios", ha declarado. "Me odian por ser liberal y decirles estas verdades", ha apostillado.