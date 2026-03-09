Archivo - Milei mantiene el nuevo modelo de IPC pese a la revelación del Banco Central sobre su manipulación - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi - Archivo

ARGENTINA, 3 Feb (EUROPA PRESS)

Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), presentó su renuncia luego de que se descubriera que demoró la implementación de un nuevo modelo de Índice de Precios al Consumo (IPC), el cual habría reportado cifras de inflación más altas en los últimos dos años. Este retraso parece haber tenido como objetivo no influir negativamente en las recientes elecciones.

El gobierno argentino, liderado por el Presidente Javier Milei, confirmó que se continuará utilizando el actual modelo de IPC. Esta decisión se tomó siguiendo una "instrucción" presidencial y busca mantener una transparencia en las estadísticas de inflación. "No queremos que el kirchnerismo utilice (...) que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos", manifestó Manuel Adorni, jefe de Gabinete y portavoz del Ejecutivo, en una entrevista para La Nación.

Luis Caputo, ministro de Economía, también sostuvo que no hay necesidad de cambiar ahora el índice de inflación. "Da igual, da prácticamente lo mismo (...) Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio", dijo en conversación con Radio Rivadavia.

La controversia surgió después de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) admitiera que, de haberse aplicado el nuevo IPC, que ya estaba listo para su lanzamiento, los números de inflación habrían sido más elevados debido al incremento en los precios de servicios públicos, alquileres y gasto. Este informe del BCRA también fue criticado por minimizar los datos de pobreza.

Adorni restó importancia a la renuncia de Lavagna, indicando que el director quiso cambiar la metodología justo ahora y al no verlo posible, optó por dejar su cargo. "Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así", agregó.

Lavagna, quien asumió como director del INDEC el 30 de diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández, será reemplazado por su segundo, Pedro Lines, confirmó el ministro Caputo al diario 'Clarín'.