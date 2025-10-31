Milei convocó a 20 líderes regionales para sumar respaldo a sus propuestas tras triunfo en elecciones legislativas

ARGENTINA, 31 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente de Argentina, Javier Milei, congregó este jueves en la Casa Rosa a la mayoría de los gobernadores de las Provincias, con la notable ausencia de cuatro de ellos, incluido el de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof. La convocatoria tuvo como objetivo solicitar apoyo para el presupuesto del próximo año y para una serie de reformas laborales, tras el reciente triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas parciales, donde obtuvo más de 40 por ciento de los votos en ambas cámaras.

La oficina presidencial, mediante un comunicado, destacó la participación de aquellos gobernadores alineados con la visión de cambio propuesta por Milei, enfatizando la voluntad de trabajar de manera conjunta para concretar las reformas respaldadas por la población en las elecciones de 2023 y reafirmadas en las recientes votaciones. Milei, en declaraciones al medio digital A24, hizo énfasis en su disposición al diálogo, más allá de las diferencias partidistas, para "hacer Argentina grande otra vez". No obstante, gobernadores de Provincias como Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego, todos de inclinación peronista, no fueron convocados al encuentro.

El presidente arguye que su invitación se limitó a aquellos que comparten una base ideológica común, declarando que "nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro". Adorni, el portavoz presidencial, calificó la reunión como un éxito, contando con la asistencia de 16 gobernadores, tres vicegobernadoras y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Este encuentro se produce después de que La Libertad Avanza lograra una significativa victoria en las recientes elecciones legislativas parciales, superando el umbral de 40 por ciento en el apoyo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, situación que les permitió asegurar más de la mitad de los escaños disponibles en ambas cámaras.