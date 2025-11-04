Milei convocó a su gabinete tras recientes ajustes en el equipo de Gobierno

Argentina.- Milei reúne a su equipo de Gobierno tras los últimos cambios - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

ARGENTINA, 3 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente argentino, Javier Milei, realizó este lunes en la Casa Rosada el primer encuentro de trabajo con su Gabinete recientemente remodelado, después del triunfo de su agrupación política, La Libertad Avanza, en las últimas elecciones legislativas.

Milei, que previamente había anunciado reajustes en su equipo, concretó las modificaciones luego de la victoria electoral. Recientes incorporaciones incluyen a Diego Santilli en el cargo de ministro del Interior, cambio que le llevó a renunciar a su banca por la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados nacional.

Además, en los movimientos más recientes se confirmó a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, y a Pablo Quirno como ministro de Exteriores, reemplazando al renunciante Gerardo Werthein. Esta restructuración también fortalece la posición de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Continúan en sus cargos figuras clave del Gobierno, como Patricia Bullrich, encargada de Seguridad. Por otro lado, el asesor económico Luis Caputo sigue sin recibir un ministerio, a pesar de las constantes especulaciones al respecto en las semanas anteriores.