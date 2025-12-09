Archivo - Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio" - Europa Press/Contacto/Alex Wroblewski - Pool via C

ARGENTINA, 9 Dec (EUROPA PRESS)

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha inaugurado la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía. Esta medida busca otorgar "un mayor dinamismo" a la gestión de las políticas nucleares del país, con el ambicioso objetivo de transformar a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio".

"Nuestra nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudí del uranio' y para alcanzar esta meta es indispensable que los sectores minero, energético y nuclear se encuentren coordinados hacia este fin", afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado. La dirección de la oficina ha sido confiada a Federico Ramos, destacando su amplia experiencia en el ámbito nuclear.

El ejecutivo argentino ve en la energía nuclear una posibilidad de redefinir el perfil económico del país, recordando su tradición de 75 años en la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con propósitos civiles.

Ramos, cuya gestión al frente de Dioxitek, empresa dedicada a la conversión de uranio para centrales nucleares argentinas, y su éxito en las negociaciones para asegurar el suministro de uranio, han sido especialmente valoradas por el Gobierno en su anuncio oficial. Este paso adelante en la política nuclear argentina marca un nuevo capítulo en su aspiración de liderar la producción y gestión de uranio a nivel global.