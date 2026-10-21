Milei llama "dictador" a Sánchez y dice que Abascal y Ayuso tienen ideas para sacar a España de la "decadencia"

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador", "corrupto" y "ladrón", animando a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y defendiendo que sus "amigos" el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tienen ideas para acabar con la "decadencia" en España.

El mandatario argentino ha defendido su ideario liberal durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que no ha dudado en definir a Sánchez de "impresentable dictador" y defendiendo su negativa a reunirse con él durante esta visita, la séptima que realiza a España sin que en ningún momento ambos se hayan reunido.

"No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", ha justificado Milei, que en otro momento de su intervención ha dicho que "Pedrito es bien corrupto".

"La otra vez, cuando se lo dije, se ofendió, y después le estallaron un montón de casos en la justicia", ha resaltado, restando importancia a la pancarta desplegada por el PSOE en Ferraz y el mensaje de Sánchez en redes reivindicándose como "zurdos". "Que escriban lo que quieran, me da lo mismo, es más, si me insultan también, no me molesta, me encanta".

Por otra parte, ha querido aclarar que con el Rey Felipe VI, con el que tampoco ha mantenido ningún encuentro oficial en sus visitas, tiene "una excelente relación" ya que se han visto en las tomas de posesión de otros mandatarios, como los de Perú y Colombia, y ha confiado tener la "posibilidad de visitarlo aquí" en otra de sus visitas. "No es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad de agendas", ha puntualizado.

Asimismo, ha indicado que aún no tiene decidido si asistirá a la Cumbre Iberoamericana de los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid. "Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no", ha dicho, al tiempo que no ha querido pronunciarse sobre la posible presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "¿Quién soy yo para determinar quién tiene que venir o no? Soy liberal, no soy un autoritario como Pedrito".

MENSAJE DEL FUTURO DESDE ARGENTINA

Milei ha justificado esta visita a poco más de un mes de las elecciones del 29 de noviembre afirmando que él viene "de lo que podría ser el futuro" que depara a los españoles si siguen "abrazados a la tiranía de los socialistas".

"Yo voy a estar en todos los lugares donde la libertad esté en peligro" porque, ha añadido, su "lucha es contra los liberticidas". "Donde haya un liberticida, yo lo voy a ir a enfrentar (...) acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar, porque ese les va a arruinar la vida".

En este sentido, ha pedido a los españoles que escuchen a los argentinos, "porque hemos visto como nuestros propios ojos en donde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias".

"Queremos que los pueblos del mundo puedan ver lo caro que nos costó apartarnos del buen camino, que entiendan la degradación económica que sufrimos por tantos años y que vean que es posible revertir ese sendero", ha defendido, asegurando que el ejemplo de Argentina muestra que "la decadencia no es un destino, sino una elección".

"No queremos verlos caer ante los males que tanto daño nos causaron a nosotros. No dejen pasar la 'chance' de actuar", ha alentado Milei, para quien los españoles pueden tener un futuro digno "si se abrazan al mástil de las ideas de la libertad".

AMISTAD CON ABASCAL Y AYUSO

Así las cosas, ha reconocido que es "amigo" tanto de Abascal, con quien no se reunirá en esta ocasión aunque sí se verá con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como de Ayuso, con la que tiene prevista una "reunión institucional" esta tarde, según ha confirmado la Comunidad de Madrid.

"Creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", ha dicho de años. "Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar".

Por otra parte, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de "no fue un accidente ni una casualidad".

Asimismo, ha defendido que el "argumento económico a favor de la inmigración irrestricta se cayó hace tiempo a pedazos" ya que, según él, "las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes, o incluso peor" porque los inmigrantes "generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva".

Por ello, ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y ha defendido que, puesto que España es "cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.

Milei ha dejado claro que la única manera de "poner las cosas en orden" es "motosierra en el gasto público, motosierra en el bolsillo de los políticos, devolverle el dinero al sector privado, su originario dueño y es su creador". "El Estado no crea riqueza, sólo la destruye, sólo la roba", ha denunciado.