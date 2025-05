Milei, Macri y el 'kirchnerismo' chocan en las elecciones legislativas de este domingo en Buenos Aires

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La capital de Argentina, Buenos Aires, celebra este domingo unas elecciones legislativas que renuevan la mitad de los 60 escaños de la cámara y que representan un enfrentamiento abierto entre el presidente del país, Javier Milei, el jefe del Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, y el 'kirchnerismo' representado en el candidato del Partido Justicialista, Leandro Santoro.

Macri, uno de los primeros en acudir al colegio electoral, aprovechó su momento de votación para volver a criticar uno de los momentos más tensos de la campaña: la aparición de un vídeo generado por inteligencia artificial que simulaba una declaración de Mauricio Macri.

"Me parece que se rompieron límites y por eso hicimos demandas penales y electorales", declaró el alcalde de la ciudad. "Me parece que es muy importante que esto sea un antecedente que no se vuelva a repetir en Argentina, porque hemos construido una democracia con derecho al disenso, con la verdad y el respeto a la veda que debe ser respeto", ha añadido en comentarios recogidos por el diario Clarín.

Milei se encargó de recordar al país el cariz de estos comicios al declarar a Jorge Macri como un "llorón" por quejarse del vídeo. "Puro cristal", ha añadido el presidente argentino tras votar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su portavoz, Manuel Adorni, es uno de los principales candidatos a estos comicios.

La también candidata de Propuesta Republicana, Silvia Lospennato, condenó el vídeo como un "ataque" a la democracia por parte del partido de Milei, La Libertad Avanza, e interpetó las imágenes como un "delito".

Las últimas encuestas publicadas por el diario 'Perfil' apuntan que La Libertad Avanza lleva cierta ventaja con un 35,7 por ciento en intención de voto por delante del Partido Justicialista de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y su candidato Santoro (27,4 por ciento). El PRO aparece tercero, con un 16,1 por ciento.

El pasado jueves, en su mitin de cierre de campaña, Santoro también criticó la existencia del polémico vídeo antes de cargar contra Milei y llamar a "recuperar el humanismo" en la política. "Queremos volver a enamorar a la gente con la democracia", sostuvo. Tras votar, el candidato insistió que "con la democracia no se juega" y acabó en redes con un mensaje de optimismo. "Votemos con esperanza. Sin odio y sin trampas. Hoy el poder lo tiene solo la gente", ha manifestado en su cuenta de la red X.