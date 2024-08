Milei pide a Sánchez que garantice la seguridad de los argentinos tras las pintadas en la casa de Messi

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado este martes su apoyo a Lionel Messi después de que activistas ecologistas arrojasen pintura a la vivienda del futbolista en Ibiza y ha reclamado expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez que "garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos".

"En España, los comunistas que quieren 'asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático' vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia", ha dicho Milei sobre este incidente, reivindicado por el grupo Futuro Vegetal.

Para el mandatario, que ha reaccionado al suceso en su cuenta de la red social X, "el comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos". Por ello, ha añadido, "no tiene lugar en el mundo libre y civilizado".

Los activistas han accedido este martes a la vivienda de Messi y lanzado pintura roja y negra a la fachada, mientras portaban una pancarta en las que podía leerse 'Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police' ('Ayuda al planeta, cómete un rico y abole la policía', en inglés).

Así lo ha dado a conocer el propio colectivo ecologista, que con esta acción quiere denunciar el "continuismo" del Gobierno "en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma".