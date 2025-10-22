Milei promete reformas gubernamentales según los resultados de las elecciones legislativas

Archivo - Argentina.- Milei asegura que hará cambios en el Gobierno en función de los resultados de las elecciones legislativas - Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / ContactoP

ARGENTINA, 22 Oct (EUROPA PRESS)

Javier Milei, presidente de Argentina, anunció cambios en su gabinete vinculados directamente con el desempeño de su partido, La Libertad Avanza, en las próximas elecciones legislativas del domingo. En una entrevista concedida a la TV Pública de Argentina, Milei anticipó una reestructuración de su equipo para impulsar lo que denominó una "reforma de segunda generación", decisión que se basará en los resultados electorales. "El día 26 a la noche con todos los números veré que tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", afirmó el mandatario, resaltando la importancia de los comicios y haciendo un especial llamado al voto joven.

Milei criticó duramente el retorno del kirchnerismo, responsabilizando a los descontentos con la administración anterior de Mauricio Macri por el cambio de rumbo político en 2019. Según sus palabras, el peronismo regresó sin moderación, comparándolo con "los Gremlins" al decir que "les tiras agua y se convierten en monstruos, el agua es el poder".

Con vistas a las elecciones, el presidente expresó su deseo de que La Libertad Avanza obtenga un resultado que les permita contar con cien votos afines en el Congreso, buscando asegurar un tercio de los escaños en ambas cámaras para facilitar la aprobación de reformas. Pese a reconocer la dificultad del contexto político actual, Milei se mostró confiado en el cumplimiento de "99 por ciento de las promesas electorales", destacando logros de su gestión como la futura eliminación de la inflación y la reducción de la pobreza, aunque admitió que aún queda un largo camino por recorrer para mejorar la situación socioeconómica del país.

El destino de las políticas de Milei, caracterizadas por recortes en gasto público y medidas de austeridad, está en juego este 26 de octubre. La elección no solo podría redefinir la Presidencia de Milei sino también la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, donde ha enfrentado obstáculos para la implementación de su agenda económica restrictiva.