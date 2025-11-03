Milei reúne a su equipo de Gobierno tras los últimos cambios

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el Gobierno tras el cambio de varios ministros - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha celebrado este lunes en la Casa Rosada la primera reunión de trabajo del nuevo Gabinete, remodelado por el mandatario tras el éxito de su partido, La Libertad Avanza, en las recientes elecciones legislativas.

Milei ya había adelantado que haría cambios y, tras la celebración de dichos comicios, éstos se han acelerado. Entre los últimos en incorporarse figura Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, lo que le ha obligado a renunciar al escaño que obtuvo por Buenos Aires en el Parlamento nacional.

También han ascendido en los últimos días Manuel Adorni, confirmado como jefe de gabinete, y Pablo Quirno, nuevo ministro de Exteriores en sustitución del dimitido Gerardo Werthein, dentro de una remodelación que apuntala también el poder de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Se mantienen además algunos de los principales pilares del Ejecutivo como la responsable de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que el asesor económico Luis Caputo, sigue sin tener una cartera a su cargo, pese a las incesantes especulaciones de estas últimas semanas.