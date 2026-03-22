Milei señala que la migración descontrolada "desarticula el orden social" durante su visita a Hungría

El presidente de Argentina, Javier Milei - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha señalado que la migración descontrolada y sin integración "desarticula el orden social", en el marco de su visita a Hungría para participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se ha celebrado este sábado en Budapest.

"La migración descontrolada, sin integración, desarticula el orden social (...). Cuando se desconoce la cultura de la comunidad que recibe se termina generando desgracias evitables", ha afirmado el mandatario argentino durante un discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Ludovika de Budapest.

"Cada nación tiene el derecho de decidir cómo organizarse, cómo gestionar sus fronteras y preservar los rasgos que le definen como comunidad", ha manifestado durante su intervención, que ha aprovechado para subrayar la "experiencia compartida" entre Hungría y Argentina bajo los "efectos del socialismo".

Horas antes, ha participado en la CPAC junto a políticos como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el líder de Vox, Santiago Abascal; la líder del partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel; o el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, entre otras personalidades, según la web del evento.

Milei ha aprovechado la cita para avanzar que "probablemente veamos a Cuba libre" por la intermediación del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump. "Seguramente antes de mitad de año", ha pronosticado, para a continuación defender su gestión económica al frente de Argentina.

Durante su intervención frente a los líderes ultraderechistas congregados en Budapest, ha hablado también de la cuestión migratoria, criticando que Europa ha aumentado "indiscriminadamente" la cantidad de población extranjera "sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo", lo que para el presidente argentino es una "estafa".

Tal como compartió la Oficina del Presidente de Argentina en redes, Milei ha sido recibido por Orbán en la primera visita oficial de un mandatario del país sudamericano a Hungría, donde también se ha entrevistado con el presidente magiar, Tamás Sulyok.