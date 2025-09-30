Milei volverá a reunirse con Trump el 14 octubre en la Casa Blanca, días antes de las elecciones legislativas

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York (EEUU) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, volverá a reunirse a mediados de octubre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en medio de la campaña para las elecciones legislativas y municipales, y apenas días después de haberse reunido al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Ministerio de Exteriores argentino ha informado de que Trump recibirá a Milei el 14 de octubre, en el marco de una visita oficial a Estados Unidos, "como muestra de la excelente relación bilateral que une" a Buenos Aires y Washington, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

"Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos", ha manifestado la cartera ministerial.

Hace una semana, Trump brindó su "completo y total" apoyo a la reelección de Milei, a quien describió como un "muy buen amigo" tras un encuentro bilateral en Nueva York. Para el estadounidense, Milei es un presidente "muy respetado" que "ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso" para el "gran pueblo" de Argentina.

Según dijo entonces, Milei "heredó un desastre total" que fue "causado" en última instancia" por la anterior administración estadounidense, liderada por Joe Biden. A pesar de ello, "ha recuperado la estabilidad en la economía argentina", aunque "necesita" un segundo mandato para "completar el trabajo".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó por su parte que su Departamento "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". En este sentido, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", entre las que se encuentran líneas de 'swap', compras directas de divisas o de deuda gubernamental en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.