El ministro de Economía argentino confirma el inicio de la licitación de la empresa pública de agua

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha confirmado que este viernes se publicarán de forma oficial los pliegos de licitación de la empresa pública de agua del país, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la compañía que están en manos del Estado.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, ha afirmado que Buenos Aires seguirá avanzando "en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas" para "promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". "Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", ha argüido.

El 10% de las acciones restante estarán en manos de los trabajadores. El Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei espera recaudar con esta operación cerca de 500 millones de dólares. Este modelo contempla la concesión por 30 años.

El entonces portavoz presidencial Manuel Adorni informó en julio de 2025 que AySA necesitó inyecciones del Tesoro argentino que superan los 13.400 millones de dólares (11.522 millones de euros) entre el 2006, año en el que se convirtió en empresa pública, y 2023.