Ministros de Defensa y Exteriores de Argentina visitan en Ushuaia la zona en la que se prevé una base naval

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, durante una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros argentinos de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, han visitado el lugar en Ushuaia donde se prevé la instalación de una futura Base Naval Integrada, proyecto militar estancado durante décadas y que el presidente, Javier Milei, ha reflotado ante el nuevo pulso con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Los ministros argentinos se han reunido con dirigentes regionales, como el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, quienes "mostraron toda la predisposición para ayudar en el proyecto de la Base Naval Integrada" según ha señalado Quirno, en declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'.

Si bien ha concretado que las autoridades provinciales "no van a sumar financiamiento ni recursos para la obra", por lo que el proyecto se cubrirá exclusivamente con fondos estatales.

Melella ha incidido en la "importancia" para la región de que el proyecto siga adelante tras recordar que "hace cuarenta años que se viene hablando de la Base Naval Integrada". "Veníamos empujando, incluso con el gobierno nacional anterior", ha recalcado, insistiendo en el "lugar geopolítico estratégico único" que tiene la provincia de Tierra de Fuego.

"Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Reino Unido, con todo respeto, Argentina no se puede quedar atrás", ha avisado, incidiendo en que el proyecto es importante para "la defensa de la soberanía", aparcando así las "diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones" que tiene con respecto al Ejecutivo de Milei. "En este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo", ha zanjado.

Milei ha abierto una nueva fase en la disputa con Reino Unido por las Islas Malvinas, archipiélago en el Atlántico sur por el que ambos países libraron una guerra de diez semanas en 1982, con el anuncio de sanciones contra empresas y personas que promuevan actividades petrolíferas en las inmediaciones de las islas sin permiso de Buenos Aires.

Al tiempo, el jefe de la Casa Rosada ha señalado como "prioritaria" la construcción de una "base naval integrada" en Tierra del Fuego y de incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones, insistiendo en que estas instalaciones convertirán a Argentina en un polo logístico en la región.