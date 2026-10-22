Óscar López piensa que Feijóo y Abascal "se escondieron" de Milei durante su visita a España

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de clausura del IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este acto consiste en una reu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo y de Vox, Santiago Abascal, evitaron verse con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante su visita a España.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press les ha reprochado que ahora no quieran que se les vincule con el dirigente ultraliberal "después de haber estado asociados a él todo el rato". "Todos escondiéndose, todos corriendo. Yo te hago una videoconferencia, yo me voy a La Coruña, yo no puedo verte", ha incidido con ironía sobre los motivos de los dirigentes de la oposición para no reunirse con él.

En todo caso ha rechazado "lecciones" de un dirigente que plantea "la motosierra" y "los recortes sociales" y considera que los españoles no quieren estas políticas en su país. Además ha advertido de que si la derecha ganase las elecciones generales del 29 de noviembre aplicarían en España esas mismas recetas.

López considera que los españoles no quieren para su país lo que hace Milei en Argentina, como bajar el salario mínimo, y además ha condenado la "campaña de insultos y descalificaciones" que considera "incomprensibles".

En la víspera, en un acto en Madrid, Milei cargó duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó "dictador", "corrupto" y "ladrón".

NO LE CONSTA QUE VAYAN A ADOPTAR MEDIDAS DIPLOMÁTICAS

No obstante, el ministro ha dicho este jueves que no le consta que el Gobierno vaya a adoptar alguna medida diplomática hacia Argentina en respuesta a los graves insultos proferidos por su jefe de Estado.

Sobre si considera que la presencia de Milei en España y su cruce de declaraciones con Sánchez beneficia al PSOE en plena precampaña electoral, defiende que los socialistas no han organizado esta visita, pero Milei "se puede quedar todo el tiempo que quiera" porque es "muy útil y muy clarificador". "Es la mejor representación de lo que podría pasar en nuestro país si gobierna el PP con Vox", ha señalado.