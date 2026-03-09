El Parlamento francés tapa las Malvinas en un mapa para exigir la comparecencia del embajador argentino

Archivo - Argentina.- Tapan las Malvinas en un mapa del Parlamento francés para lograr que comparezca el embajador argentino - Joel Reyero/dpa - Archivo

ARGENTINA, 22 Jan (EUROPA PRESS)

En un notable acto de protesta, el embajador de Argentina en Francia, Ian Sielecki, se rehusó a iniciar su participación en una sesión de la Asamblea Nacional francesa hasta que no se corrigiera la representación de las Islas Malvinas en un mapa que las mostraba identificadas tanto con el nombre británico "Falklands" como con las iniciales del Reino Unido. Este incidente tuvo lugar durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, generando una situación sin precedentes.

Sielecki, al tomar la palabra, expresó su gratitud por la invitación pero fue directo al señalar lo que consideró un grandioso problema: la visualización de las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido en el mapa detrás de él. "Estoy sentado frente a un mapa que muestra las Islas Malvinas como parte de Reino Unido", señaló el embajador, argumentando que esta imagen vulneraba la soberanía de Argentina y representaba una violación al Derecho Internacional.

El presidente de la comisión, Bruno Fuch, intentó apaciguar la situación mencionando que el nombre "Islas Malvinas" también aparecía en el mapa, aunque en paréntesis. Sin embargo, Sielecki comparó la situación con la de Ucrania, equiparando su sentir con lo que podría experimentar un embajador ucraniano si tuviera que hablar frente a un mapa que mostrase Crimea como parte de Rusia.

La solución momentánea llegó cuando alguien fuera de cámara propuso usar una nota adhesiva para cubrir la representación de las islas en disputa en el mapa. Esta acción permitió que la sesión, destinada a discutir las relaciones entre Francia y Argentina, continuara sin más retrasos.

Este acto refleja la continua reivindicación de Argentina sobre las Islas Malvinas, un tema de gran sensibilidad nacional reforzado por el gobierno de Javier Milei, quien ha reafirmado su compromiso con la causa Malvinas en diferentes ocasiones. La firme postura del embajador Sielecki en este incidente no solo subraya la importancia del tema para Buenos Aires sino también destaca la importancia de respetar los símbolos nacionales en foros internacionales.