El partido de Milei se impuso en las elecciones legislativas de Argentina y expandió su presencia en ambas Cámaras

ARGENTINA, 27 Oct (EUROPA PRESS)

En las recientes elecciones legislativas parciales de Argentina, el partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente Javier Milei, se impuso con una contundente victoria, obteniendo entre 41 y 42 por ciento de los votos en ambas cámaras, lo que le permitió ampliar su representación en la Cámara de Diputados y en el Senado. Estos resultados marcan un hito para LLA, que logró obtener más de la mitad de los escaños en disputa: 13 en el Senado de 24 posibles y 64 de 127 en la Cámara de Diputados.

La elección se destacó por una participación del 67,9 por ciento en la Cámara de Diputados, donde LLA alcanzó el 40,8 por ciento de votos, superando significativamente a Fuerza Patria, que quedó con menos del 24,3 por ciento y 31 escaños. Otros partidos, como Provincias Unidas, apenas lograron cruzar el umbral del millón de votos, representando cerca de cinco por ciento del total y obteniendo cinco diputados.

En el Senado, con una participación de 69,5 por ciento del censo y 94,5 por ciento de los votos escrutados, LLA superó el 42,5 por ciento, dejando atrás nuevamente a Fuerza Patria con un 23,2 por ciento y seis senadores. El resto de los escaños se distribuyó entre partidos regionales de Entre Ríos, Salta y Neuquén, con un senador cada uno.

El jefe de gabinete del Gobierno, Guillermo Francos, celebró los resultados en la red social X: "Gran elección de La Libertad Avanza a nivel nacional". Resaltó el apoyo ciudadano y la confianza depositada en el rumbo propuesto por el Gobierno, destacando el esfuerzo del presidente Milei: "el presidente Javier Milei se cargó la campaña al hombro, recorrió el país y la gente entendió el mensaje de la libertad".

Estos comicios se caracterizaron por tener la menor participación desde la vuelta de la democracia en 1983, contradiciendo los sondeos previos que auguraban un 37,1 por ciento de apoyo para LLA y un 32,2 por ciento para Fuerza Patria, resultados que finalmente fueron superados ampliamente por el partido gobernante.