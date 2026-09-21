Procesados ocho cargos iraníes y de Hezbolá acusados del atentado de la AMIA de Buenos Aires

Archivo - Concentración en Buenos Aires en recuerdo de las víctimas del atentado contra la AMIA de 1994 - Fernando Gens/dpa - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez argentino ha ordenado procesar a ocho altos cargos iraníes y del partido-milicia chií libanés Hezbolá acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires que en 1994 se cobró la vida de 85 personas.

La resolución del juez federal Daniel Rafecas, de más de 600 páginas, impone además embargos por 500 millones de dólares a cada uno de los acusados, procesados en ausencia por encontrarse en el extranjero.

El documento judicial concreta que la decisión de perpetrar el atentado se tomó en agosto de 1993 por orden de las máximas instancias del régimen iraní y fue encomendada a Hezbolá, que organizó su ejecución a través de una red de apoyo en América Latina.

Los responsables compraron la furgoneta Renault Trafic utilizada en el atentado el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para perpetrar el ataque, que provocó 85 muertos, 151 heridos y graves daños materiales.

Los hechos fueron considerados como homicidios y lesiones reiteradas por el atentado a la AMIA, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas ha calificado además el atentado como un crimen de lesa humanidad y lo ha enmarcado también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.

En concreto, el juez señala a Alí Falahiyan, entonces ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, entonces ministro de Asuntos Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios aparecen Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabani, agregado cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asqari, agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar e ideológico y de élite de la República islámica.

Además ha sido procesado Salman Rauf Salman, también identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbolá a quien el magistrado atribuye la coordinación de la etapa final del atentado.

El documento desestima en cambio las acusaciones contra Abdalá Salman y Huseín Muzanar, contra el líder supremo iraní Alí Jamenei, el líder de Hezbolá Imad Mugniyé ni de Alí Huseín Abdalá debido a que fallecieron en 2026, 2008 y 2020.

Desde Justicia han destacado que el procesamiento de los ocho acusados por el atentado de la AMIA representa un avance en una causa que lleva más de tres décadas sin llegar a un juicio oral.