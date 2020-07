Argentina prorroga hasta el 16 de agosto la cuarentena por el coronavirus y pide "mayor responsabilidad" a la población

Coronavirus.- Argentina prorroga hasta el 16 de agosto la cuarentena y pide "may

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes una prórroga hasta el 16 de agosto de la cuarentena impuesta el 20 de marzo a causa del coronavirus, al tiempo que ha pedido a la población "mayor responsabilidad" y "más cuidado".

Fernández ha destacado que el país está atravesando "un momento creciente de la circulación del virus", en una rueda de prensa junto al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando porque estamos enfrentando a un enemigo invisible en donde el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo, ya que no se encontró todavía una vacuna", ha manifestado, antes de recalcar que "no es una gripe más".

Así, ha hecho un llamamiento a respetar las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del virus y ha alertado de que "es muy posible que la tasa de letalidad crezca", según ha recogido la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

Por su parte, Rodríguez Larreta ha señalado que Buenos Aires registra "un nivel alto de cantidad de casos" de coronavirus y ha recalcado que "la sociedad debe compartir la responsabilidad" para evitar nuevos contagios.

El país registró el jueves un nuevo récord tanto en su número de fallecidos en un día a causa de la COVID-19 como en el de casos adicionales confirmados de la enfermedad, con 153 muertos y más de 6.300 contagios, según datos del Ministerio de Sanidad.A sí, el cómputo total se sitúa en 3.441 decesos y 185.373 personas contagiadas.