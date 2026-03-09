ARGENTINA.- Renuncia el director del ente estadístico de Argentina luego de la alteración del índice de inflación

Archivo - Argentina.- Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación - Europa Press/Contacto/Daniel Bustos - Archivo

ARGENTINA, 2 Feb (EUROPA PRESS)

Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), renunció a su cargo luego de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) revelara que con la implementación del nuevo modelo de Índice de Precios al Consumo (IPC), la inflación habría registrado mayores incrementos durante los últimos dos años. Esta dimisión se produjo ocho días antes de la presentación del renovado IPC, programada para el 10 de febrero.

Según fuentes del INDEC citadas por Radio Mitre, Lavagna comunicó su decisión internamente, dejando a Pedro Lines, el actual director técnico del instituto, al frente hasta nuevo aviso. La introducción del nuevo IPC, que había estado lista desde hace meses, fue aplazada por Lavagna en un intento de no influir en los resultados de las elecciones recientes.

El BCRA, en su último Informe de Política Monetaria, admitió que la aplicación de esta nueva fórmula hubiera resultado en una escalada inflacionaria, afectada principalmente por aumentos en los precios de servicios públicos, alquileres y otros gastos. Este cambio también ha generado críticas por la presunta minimización de la realidad de la pobreza en el país.

Lavagna, quien asumió el rol de director del INDEC el 30 de diciembre de 2019 bajo la presidencia de Alberto Fernández, continuó en su puesto con la llegada al poder del presidente Javier Milei. Su gestión se ha visto marcada por este polémico reconocimiento del BCRA, en un contexto donde la manipulación de indicadores económicos es un tema de preocupación nacional.