El secretario de Finanzas fue designado nuevo ministro de Exteriores de Argentina

ARGENTINA, 23 Oct (EUROPA PRESS)

En un movimiento estratégico dentro del gabinete del presidente Javier Milei, Pablo Quirno fue designado el nuevo ministro de Exteriores de Argentina. Quirno, hasta ahora secretario de Finanzas y considerado el cerebro detrás de importantes acuerdos económicos con la administración de Donald Trump, tomará el relevo de Gerardo Werthein el próximo lunes. Werthein, quien dejará su puesto tras significativas contribuciones en la elaboración del mayor acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, fue felicitado por el presidente por su labor.

Desde la Casa Rosada se comunicó que la principal misión de Quirno será fortalecer la economía nacional a través de "acuerdos comerciales" y estrechar lazos tanto con mercados internacionales como con productores locales. Este cambio en la cartera de Exteriores refleja la busca de Argentina por una mayor inserción en el contexto occidental y la promoción de valores asociados a la libertad, aspectos que Milei ha puesto en el centro de su agenda política y cultural.

La decisión de reemplazar a Werthein por Quirno parece haber estado influenciada por una reciente reunión de Werthein con Donald Trump. En este encuentro, realizado en la Casa Blanca, supuestamente Werthein no logró convencer al exmandatario estadounidense de la importancia de las inminentes elecciones legislativas argentinas. Quirno, quien goza de la confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, jugó un papel clave en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, a través de su trabajo con el Departamento del Tesoro.

Más allá de los cambios ministeriales, Argentina y el Departamento del Tesoro de EE.UU. firmaron recientemente un acuerdo de estabilización cambiaria. Este pacto, que contempla una línea 'swap' de divisas por hasta 20.000 millones de dólares, promete ser un paso adelante en la estabilización económica del país sudamericano.