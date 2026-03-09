El Senado argentino aprueba la propuesta de reforma laboral de Milei

Archivo - Argentina: Senate Deals With The Ficha Limpia Law. - Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Archivo

ARGENTINA, 12 Feb (EUROPA PRESS)

El Senado argentino dio luz verde en la madrugada de este jueves a la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, marcando un importante avance en su agenda política. La reforma, compuesta por 28 modificaciones enfocadas en fomentar la inversión y el empleo formal, así como en reducir la litigiosidad y actualizar los créditos laborales, se enfrentó a la oposición de los principales sindicatos, que se congregaron frente al Congreso en señal de protesta.

La llamada Ley de Modernización Laboral obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, en una sesión que duró 13 horas, empezando la tarde del miércoles y concluyendo con una victoria para el gobierno del ultraderechista. A pesar de este logro, la discusión no concluyó allí, pues los senadores se mantuvieron en sus puestos para votar sobre el articulado específico de la ley, lo cual podría resultar en modificaciones al texto que luego pasará a la Cámara de Diputados para su consideración.

El borrador de la ley, que ya había sido objeto de más de 50 enmiendas desde su firma en diciembre del año pasado, promete cambios significativos en el ambiente laboral del país. Entre ellos, se destacan restricciones a las asambleas y huelgas, la creación de un banco de horas para compensar el tiempo extra de trabajo con tiempo libre, y la introducción de un "salario dinámico" que varía según el tiempo o rendimiento, incluyendo posibles comisiones individuales o colectivas.

La sesión contó con la presencia de figuras importantes del Gobierno, como la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei; el portavoz y jefe del Gabinete de ministros, Manuel Adorni; y el ministro de Interior, Diego Santilli, quienes celebraron el resultado desde las gradas del hemiciclo.

El avance de esta reforma subraya el compromiso del Ejecutivo con la modernización del mercado laboral argentino, aunque enfrenta la dura oposición de sectores sindicales que consideran que la ley podría perjudicar los derechos laborales. La discusión seguramente continuará en la Cámara de Diputados, donde el proyecto será revisado y debatido en detalle antes de una posible aprobación final.